'Ten Hag topkandidaat bij Duitse club, ook Farioli op het lijstje'

Na zijn ontslag bij Manchester United zit de oud-trainer van Ajax zonder baan. Ten Hag heeft aangegeven dat hij het liefst komende zomer weer aan de slag wil gaan als trainer. Die kans krijgt hij dus mogelijk bij Bayer Leverkusen. Eerder werd bekend dat Ajax-trainer Francesco Farioli ook op het lijstje staat van de regerend Bundesliga-kampioen.

Ten Hag is echter één van de topkandidaten, en dat kan niet gezegd worden van Farioli. Op dit moment is Xabi Alonso de trainer van Leverkusen, maar hij is topkandidaat bij Real Madrid, waar Carlo Ancelotti gaat vertrekken. Een eventuele aanstelling van Ten Hag is dus wel afhankelijk van het vertrek van Alonso naar Real Madrid of een andere club. Naast Ten Hag en Farioli wordt ook Xavi genoemd als mogelijke trainer bij Bayer Leverkusen. Vooralsnog lijkt Ten Hag de beste papieren te hebben.