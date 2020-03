Geschreven door Jordi Smit 06 mrt 2020 om 16:03

© Proshots

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft nog altijd genoeg vertrouwen dat hij de tegenvallende resultaten gaat omdraaien, zo vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel tegen SC Heerenveen. “Ik ben strijdbaar, ben niet te raken en ga altijd door.”

Teleurgesteld

De coach heeft te maken met een teleurgesteld bestuur, al is dit volgens Ten Hag in alle geledingen merkbaar. Hij voelt echter nog genoeg vertrouwen van directeur spelerszaken Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar om door te gaan. “Iedereen is teleurgesteld en kritisch, dat lijkt me logisch. Net zoals ik kritisch ben naar mijn spelers en voetballers dat eveneens onderling zijn, is het bestuur dat ook. Ik ben niet onfeilbaar en maak iedere dag 1001 keuzes, iedere dag weer. Er zal dus ook wel eens een mindere keuze in zitten. Ik weet wél de factoren waarom we minder spelen en het is nu aan mij om de ploeg handvatten te geven zodat we weer beter gaan spelen.”

Zélf weet Ten Hag heel goed wat de komende periode beter moet om de prestaties om te draaien. “We moeten gewoon de zaken beter doen. Daar heb ik ze ook op gewezen: de afspraken in de restverdediging moet je goed nakomen. Dan sta je namelijk goed, kun je wél druk op de bal geven en heb je de mogelijkheid te herstellen als er ruimtes worden weggegeven”, legt Ten Hag uit, die wegens het coronavirus morgen niet Simon Poulsen, maar Winston Bogarde naast zich heeft zitten.

Oplossing

En dus is Ten Hag hard op zoek naar een oplossing, die ogenschijnlijk niet direct voorhanden ligt. Aanpassingen aan zijn spelsysteem ziet hij echter als een no go. “We spelen het hele jaar al op deze manier, alleen wanneer we goed zijn hebben we veel meer druk op de bal als we de bal verliezen. Als we ons meer gaan terugtrekken, dan gaat de ene helft van de ploeg vooruit en de andere helft achteruit. Zo krijgen we simpelweg nog meer onzekerheid.”

“We hebben dit seizoen gewoon veel problemen gehad”, gaat hij verder. “Veel spelers zijn weggevallen, dus daardoor loopt het elftal niet zoals ik zou wensen. Uiteindelijk hebben we tot aan december een geweldig seizoen gehad met fantastisch voetbal. Iedereen zei dat er beter werd gespeeld dan vorig seizoen en die mening deelde ik ook. Vervolgens zijn zes basisspelers weggevallen en is het niveau ontzettend gedaald. Het voetbal is op dit moment ver onder de grens”, aldus Ten Hag.