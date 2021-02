Geschreven door Jessica Westdijk 28 feb 2021 om 14:02

Het was zondagmiddag een opsteker voor Erik ten Hag: Daley Blind kan toch starten tegen PSV, al leek dat er eerst niet op. “Hij kwam met wat klachten uit de wedstrijd tegen Lille. Maar hij is in de afgelopen dagen gelukkig goed hersteld”, aldus Ten Hag voorafgaand aan het duel met PSV op ESPN.

Verder waren er geen verrassingen in de opstelling, al overwoog Ten Hag nog wel even om David Neres te laten starten: “Ik heb een andere invulling wel even overwogen, want we hebben goede spelers op de bank. Neres komt eraan en we weten wat hij kan. Maar Antony heeft in de topwedstrijden een uitblinkende rol gehad en de vorige keer tegen PSV het Max heel moeilijk gemaakt. Maar we hebben een ploeg staan die wedstrijden wint en goed voetbal speelt, daar moet je niet teveel aan tornen.”

Een opvallende afwezige zondagmiddag is overigens Zakaria Labyad. Daarover was de trainer kort maar krachtig: “Hij heeft problemen met zijn enkel.”