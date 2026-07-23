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Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"

Amber
bron: ESPN
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag heeft stevige kritiek geuit op de huidige staat van het Nederlandse voetbal. De technisch directeur van FC Twente spreekt van een zorgelijke ontwikkeling en vindt dat er snel veranderingen nodig zijn om de aansluiting met het buitenland niet verder te verliezen.

In aanloop naar het Europa League-duel met Ferencváros sprak Ten Hag bij ESPN over de ambities van FC Twente voor het nieuwe seizoen. Daarbij benadrukte hij dat Europese deelname voor de club essentieel is, maar gebruikte hij het moment ook om zijn zorgen over het Nederlandse voetbal uit te spreken.

"Wij willen gewoon Europa-proof zijn. Dat is niet alleen de doelstelling voor dit seizoen. Het is wel een stukje moeilijker geworden, want wij hebben het als Nederland aardig verknald in de afgelopen jaren. En dat is ook wel echt zorgelijk. Ook het Nederlands elftal is zorgelijk", aldus Ten Hag.

Volgens Ten Hag ligt er een bredere uitdaging voor het Nederlandse voetbal. "Het Nederlands voetbal heeft wel een paar problemen. Wij moeten er in ieder geval als Twente voor zorgen dat we Europa in gaan. En dat betekent dat we een plekje hoger moeten eindigen dan vorig jaar."

Toen ESPN-verslaggever Milan van Dongen opmerkte dat Ten Hag "bijna boos" klonk, bevestigde de bestuurder dat gevoel. "Ja, inderdaad. Dat maakt me ook boos en verdrietig, hoe we ermee om zijn gegaan. We kunnen toch niet mee in die race met het buitenland. We moeten echt aan een aantal knoppen gaan draaien."

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