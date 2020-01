Geschreven door Jeroen Baaij 23 jan 2020 om 00:01

Op de vraag van de verslaggeefster van Fox Sport of het een makkelijk avondje was, moest Ten Hag toegeven dat dit ook zeker zo was geweest. “We hebben 52.000 kaarten verkocht en dan willen we wel wat te bieden hebben”; vond Ten Hag. En dat vond de coach van Ajax ook goed gelukt. De coach van Ajax werd de vraag gesteld wat zijn mooiste moment was van de avond. Of dat de hattrick van Siem was of juist de goal van Ünüvar, gaf Ten Hag aan dat Siem de Jong hier heel hard voor had gewerkt. Ten Hag vond dat hij in de winterstop al een sterke De Jong had gezien en die lijn trekt hij nu door. Op de vraag wat het idee van Ten Hag is met Siem de Jong gaf de coach ietwat geïrriteerd aan dat De Jong een zeer gerespecteerde speler is. Ten Hag vond dat Spakenburg zich fantastisch had geweerd, maar dat iedereen het wel in perspectief moest blijven bekijken.

Ten Hag was tevreden over het feit waarop “de bus van Spakenburg” werd geslecht. Hij vond dat zijn team dit uitstekend had gedaan. Ten Hag was zeer tevreden over de manier waarop Ajax ondanks de ruime voorsprong in de rust toch weer uit de kleedkamers kwam. Tot het eind toe hebben we dat volgehouden en waarbij iedereen zich liet gelden, vond Ten Hag. Op de vraag of Alvarez getest was, gaf Ten Hag wel aan dat je dat niet aan deze wedstrijd kon zien. Ten Hag had Alvarez ook in de voorbereiding gezien als centrale verdediger en weet wat de Mexicaan kan. Ten Hag vond dat Alvarez moet ervaren hoe het is om met ruimte in de rug te spelen. Het was dus belangrijk dat Alvarez ook in deze wedstrijd zijn minuten maakt.

Ten Hag had Ünüvar nog niet veel meegemaakt. Maar wat hij wel van hem had gezien, beviel Ten Hag wel enorm. Ten Hag vindt Ünüvar een ontwapenend en brutaal ventje. Ten Hag gaf aan dat het belangrijk is dat Ünüvar minuten gaat maken bij Jong Ajax. Dat is de beste leerschool voor hem en dan bekijkt Ajax hoe snel het gaat met de kleine dribbelaar, vond Ten Hag. “Het was nu voor hem vast ruiken”; vertelde de coach. Ten Hag vond zichzelf niet kritisch, maar gaf wel aan wat voor verbeterpunten Ünüvar heeft. Ten Hag kon ook genieten van het feit dat Huntelaar Ünüvar de penalty ook gunde. De coach van Ajax besloot zijn interview dat hij had genoten op de manier waarop Ünüvar vervolgens zijn penalty inschoot.