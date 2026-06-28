Ten Hag verdedigt Weghorst-transfer: "Dat heeft FC Twente nodig"

Erik ten Hag begrijpt niets van de scepsis die onder een deel van de FC Twente-aanhang leeft over de komst van Wout Weghorst. De technisch directeur is juist trots dat de spits naar Enschede komt en verwacht dat hij van grote waarde gaat zijn.

"Je hebt in het leven altijd voor- en tegenstanders", zegt Ten Hag tegen TC Tubantia. "Die zal Wout ook hebben. Maar hoezo is er onder de eigen fans ook scepsis over zijn komst? FC Twente heeft de recordinternational van Twente binnengehaald. We zijn er enorm trots op dat hij voor ons gaat voetballen. Wie is dat niet als een spits van Oranje met meer dan vijftig interlands naar je club komt? Laten wij hier met z’n allen nou heel blij mee zijn. Hij is een winnaar die het overal goed heeft gedaan. En Wout gaat het bij ons ook heel goed doen."

Ten Hag ziet de uitgesproken persoonlijkheid van Weghorst juist als een kwaliteit. "Er zijn wel meer spelers die kuren hebben. Over Dusan Tadic had ook iedereen een mening, maar kijk eens wat hij heeft bereikt. Nee, hij is helemaal niet vervelend in de kleedkamer. Hij neemt juist iedereen mee, hij is topfit en een leider die de standaard gaat leggen. Hij brengt emotie in het spel en soms gaat hij daarin te ver, ja. Maar dat geeft ook wat extra’s. Dit zijn spelers die doorgaan waar anderen stoppen. En dat heeft Twente nodig."