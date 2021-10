Geschreven door Jessica Westdijk 20 okt 2021 om 09:10

Ajax veegde dinsdagavond de vloer aan met Borussia Dortmund. Vergelijkingen met duels uit het seizoen 2018/2019 zijn snel gemaakt, in ieder geval door supporters en media.

Wat vond Erik ten Hag zelf van het duel met Dortmund, was dit het beste Ajax-duel onder zijn leiding? “Wel één van de betere”, aldus Ten Hag op de persconferentie. “Het is altijd moeilijk om te vergelijken, maar ik herinner mij een wedstrijdje dat we in Madrid hebben gespeeld. Dat was ook wel aardig… Hoe ver dat ervandaan zat? Nee, we speelden gewoon geweldig”, lachte de trainer, refererend aan de 1-4 in Bernabeu.

Toch had Ajax het in de openingsfase lastig met Dortmund, dat anders gepositioneerd stond dan Ten Hag vooraf had ingeschat: “We maakten daar niet altijd de juiste keuzes in, dat duurde ook wel eventjes. Maar wat we wel gelijk goed deden, was dat we na een beetje zenuwachtig begin wel vast aan de bal werden en gelijk kansen creëerden. Toen zag je dat de ploeg ook vertrouwen kreeg.”