Erik ten Hag wijzigde zijn opstelling voor het duel met FC Groningen op een aantal plekken ten opzichte van de opstelling van afgelopen week tegen Vitesse.

De opvallendste wijziging was die centraal achterin. Daar heeft Jurriën Timber zondagmiddag een basisplaats naast Daley Blind, in plaats van Perr Schuurs. Dat zorgde uiteraard voor de vraag of Schuurs wellicht gepasseerd wordt door de trainer en Timber daarom nu een kans krijgt. Ten Hag gaf voorafgaand aan het duel uitleg over zijn keuze voor Timber: “Timber speelt uit voorzorg. Perr is de nummer 1, maar ik neem geen risico met hem. Met Jurriën heb ik een uitstekende speler achter de hand. De volgende wedstrijd staat Perr gewoon weer aan de start.”

Schuurs lijkt dus een lichte blessure te hebben, waardoor Timber het vanmiddag mag laten zien. Timber haakte vlak voor de coronacrisis voor het eerst aan bij Ajax 1 en had tegen sc Heerenveen, het laatste duel voor de coronastop, zijn eerste basisplaats.