Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"

Erik ten Hag heeft Frenkie de Jong bestempeld als de beste speler met wie hij ooit heeft gewerkt. De huidige Bayer Leverkusen-trainer is nog altijd onder de indruk van de kwaliteiten van de middenvelder, met wie hij grote successen beleefde bij Ajax.

Volgens Ten Hag onderscheidt De Jong zich vooral door zijn rust aan de bal en zijn vermogen om onder druk de juiste oplossingen te vinden. "Je hebt altijd het gevoel bij hem dat hij meer tijd heeft dan een ander", vertelt hij in SEG Stories.

De trainer geeft toe dat een speler als De Jong ook voor een coach veel zekerheid biedt. "Als je zo’n speler in je elftal hebt, is dat wel lekker, ja."