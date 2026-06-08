Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"
Erik ten Hag heeft Frenkie de Jong bestempeld als de beste speler met wie hij ooit heeft gewerkt. De huidige Bayer Leverkusen-trainer is nog altijd onder de indruk van de kwaliteiten van de middenvelder, met wie hij grote successen beleefde bij Ajax.
Volgens Ten Hag onderscheidt De Jong zich vooral door zijn rust aan de bal en zijn vermogen om onder druk de juiste oplossingen te vinden. "Je hebt altijd het gevoel bij hem dat hij meer tijd heeft dan een ander", vertelt hij in SEG Stories.
De trainer geeft toe dat een speler als De Jong ook voor een coach veel zekerheid biedt. "Als je zo’n speler in je elftal hebt, is dat wel lekker, ja."
Ten Hag legt uit dat tegenstanders moeite hebben om grip te krijgen op teams waarin De Jong speelt. "Het is erg moeilijk om een team onder druk te zetten waar Frenkie de Jong in speelt. Hij creëert altijd ruimte voor zichzelf en brengt de ploeg vaak aan het voetballen."
Naast zijn inzicht en techniek prijst Ten Hag ook de handelingssnelheid en atletische kwaliteiten van de Oranje-international. "Hij is slim, maar ook gewoon heel snel in zijn handelen. Hij heeft ook de snelheid van een buitenspeler", besluit Ten Hag.
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