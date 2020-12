Geschreven door Jessica Westdijk 01 dec 2020 om 19:12

Een verrassing in de basiself tegen Liverpool vanavond. Erik ten Hag kiest ervoor om Ajax met de punt naar achteren te laten spelen en Edson Alvarez te laten starten op het middenveld.

De Mexicaan leek dit seizoen een koppel te gaan vormen met Ryan Gravenberch. Maar zo snel als hij die plek had verworven, raakte hij hem ook weer kwijt toen Davy Klaassen terug kwam naar Amsterdam. Dinsdagavond in Engeland is er dus wel weer een plekje voor Álvarez. Zijn basisplaats gaat ten koste van Zakaria Labyad, die de laatste weken een sterke indruk maakte als nummer 10. Ook voorin een wijziging, maar die is wat minder onverwacht. Ten Hag kiest ervoor om Dusan Tadic in de spits te posteren, Antony en David Neres komen vanaf de flanken.

