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'Ten Hag vertoonde autistisch gedrag': "Echt een controlfreak"

Arthur
Erik ten Hag viert het behalen van de landstitel bij Ajax
Erik ten Hag viert het behalen van de landstitel bij Ajax Foto: © Pro Shots

In de rubriek De Basis gaat Voetbal International wekelijks op zoek naar bijzondere verhalen uit het amateurvoetbal. Deze keer staat oud-prof Teije ten Den centraal, die tegenwoordig uitkomt voor Rohda Raalte. Ten Den speelde in het verleden bij Go Ahead Eagles en werkte daar samen met Erik ten Hag. Later groeide Ten Hag bij Ajax uit tot zeer succesvol trainer.

Ten Hag, die tegenwoordig technisch directeur van FC Twente is, maakte veel indruk op Ten Den. De aanvaller nam de adviezen van zijn trainer gretig in zich op. "Door hem ben ik zo veel beter geworden, waardoor ik die slag van amateur naar prof toch heb kunnen maken. Zijn trainingsstof was van zo’n hoog niveau en hoewel ik steeds niet bij de selectie zat, bleef hij me iedere week perspectief bieden. Hij coachte me heel veel en keek écht naar me."

Aanvankelijk dacht Ten Den dat de werkwijze van Ten Hag gebruikelijk was in de Keuken Kampioen Divisie. Al snel kreeg hij echter van anderen binnen Go Ahead Eagles te horen dat Ten Hag uitzonderlijk gedetailleerd te werk ging. "Hij was echt een controlfreak", vertelt Ten Den. "Iedere training was tot op de minuut uitgestippeld."

Een voorbeeld daarvan staat hem nog altijd bij. Tijdens een warme training zag Ten Hag vanaf de andere kant van het veld dat Deniz Türüç de mouwen van zijn shirt had opgerold. Ook daar had de trainer iets van te vinden, hij reageerde wat autistisch. "Dat ging niet gebeuren. Iedereen was hetzelfde en moest er op dezelfde manier uitzien. Binnen de cirkel blijven, daar had Ten Hag het vaak over", zo besluit de oud-voetballer.

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