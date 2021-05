Geschreven door Jessica Westdijk 03 mei 2021 om 09:05

Het kampioenschap werd zondag uitgebreid gevierd door spelers en staf. De ogen waren ook op Erik ten Hag gevestigd, toen hij aan het dansen sloeg met David Neres en Antony. De trainer is niet enorm soepel in de heupen, maar laat zich niet tegenhouden en geniet van de feestjes die hij viert met de selectie.

”Ik ben wie ik ben en speel geen rol. Als er wat te vIreen is, ben ik erbij”, aldus de trainer tegen ESPN. “Op de eerste plaats is het het feest van de spelers, samen met de fans. We hebben ze gemist. Het was een moeilijk seizoen voor ons, maar zeker ook voor de fans. We hebben de steun altijd gevoeld en het is mooi dat je het nu toch met ze kunt delen.”

“Je voetbalt voor titels en voor de mensen. De mensen wil je de titels geven en daar vecht je voor. Alles moet daarvan in dienst staan. Straks beginnen we weer op nul en het zal steeds moeilijker worden. De vijand slaapt nooit”, zo is Ten Hag duidelijk over komend seizoen.