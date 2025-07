Ten Hag voegt een bekende van Ajax toe aan trainersstaf Leverkusen

Ulderink was de afgelopen seizoenen werkzaam bij Royal Antwerp, als assistent-trainer van onder meer Mark van Bommek. Ulderink was ook nog even de interim-trainer van de Belgische club. Zijn contract liep vorige week af in Antwerpen en hij voegt zich dus nu bij het Leverkusen van oud-Ajax-trainer Ten Hag.

Meijer vertrok afgelopen seizoen bij NEC, waar hij vijf jaar de hoofdtrainer was. Naast Ulderink en Meijer gaat ook fitnesstrainer Alessandro Schoenmaker aan de slag bij Bayer Leverkusen. De Braziliaan werkte eerder met Ten Hag smane bij Ajax. Schoenmaken was tot de zomer van 2024 actief bij Ajax.