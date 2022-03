Geschreven door Idse Geurts 24 mrt 2022 om 10:03

Erik ten Hag heeft een eerste gesprek gevoerd met Manchester United. Dit meldden journalisten van The Daily Mail en transferexpert Fabrizio Romano. Manchester United is druk op zoek naar een nieuwe trainer en Ten Hag lijkt een voorname kandidaat. Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat Ten Hag volgend seizoen aan het roer staat bij de Engelse grootmacht. De club uit Manchester heeft immers ook andere kandidaten in het vizier.

Het eerste gesprek tussen Ten Hag en United is echter wel spoedig verlopen. De Engelse club is tevreden met de kennis van Ten Hag en ook met zijn beheersing van de Engelse taal. Zeker over dit laatste waren bij United nog enkele zorgen. Deze lijken nu wel te zijn weggenomen. Volgens Fabrizio Romano heeft Ten Hag in het gesprek laten weten dat hij klaar is voor een stap naar de Premier League. Ook wilde de trainer weten wat de toekomstplannen van de club zijn en wat het transferbudget voor volgend seizoen is.

Toch staart Ten Hag zich niet blind op Manchester United, meldt het Algemeen Dagblad. De trainer heeft ook gezien dat het de laatste jaren erg onrustig is bij de gevallen topclub. United probeert al jaren weer aan te haken bij de échte Europese top, maar vooralsnog zonder groot succes. Hierdoor weegt Ten Hag al zijn opties zorgvuldig af. Ook een langer verblijf bij Ajax is zeker niet uitgesloten.