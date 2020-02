Geschreven door Jessica Westdijk 10 feb 2020 om 10:02

Afgelopen winter onderzocht Ajax al de mogelijkheid om Jan Vertonghen terug te halen naar Amsterdam. Het kwam toen niet tot een transfer, de verdediger bleek te duur.

De verdediger werd afgelopen week in het duel met Southampton al na 55 minuten gewisseld en zat er daarna duidelijk flink doorheen. Erik ten Hag liet zondagavond bij Rondo weten dat een terugkeer nog altijd mogelijk is als het aan Ajax ligt: “Natuurlijk volgen wij zijn situatie nadrukkelijk. Maar je moet ook kijken naar de positie waarop iemand kan spelen. Als alles bij elkaar komt – de beschikbaarheid plus positie waarop iemand speelt – dan is hij een optie.”

Komende zomer is Vertonghen ook nog eens tranfservrij. Dat hij inmiddels bijna 33 is, maakt voor Ten Hag niet uit: “Van een leeftijdsgrens is geen sprake. Als een speler goed genoeg is, doet leeftijd er niet toe.”