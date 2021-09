Geschreven door Jessica Westdijk 29 sep 2021 om 12:09

De grootste vraag wat betreft de opstelling tegen Besiktas was of Erik ten Hag zou gaan kiezen voor Steven Berghuis of Davy Klaassen op 10. Klaassen was een paar weken uit de roulatie en Berghuis had die positie goed ingevuld. Het werd uiteindelijk Berghuis en uitgerekend hij maakte dinsdagavond de openingstreffer.

Ten Hag was op de persconferentie na afloop van het duel tevreden: “Ik zei gisteren al dat ik vrij goed ben in het maken van keuzes. Berghuis was voor mij de Man of the Match met een goal en een assist. Hij had een aantal hele mooie en creatieve ideeën. Hij heeft het uitstekend gedaan.”

Maar er was niet alleen maar lof, Ten Hag blijft ook de verbeterpunten aanstippen. In de tweede helft verslapte Ajax en besloot de coach om Berghuis te wisselen voor Davy Klaassen: “Hij moet het, net als een aantal anderen in de ploeg, wel blijven volhouden. Dat zie je bij Steven vaker. Op een gegeven moment vond ik dat we de grip op het middenveld aan het verliezen waren. Dan breng je met Klaassen een speler die daar in zijn kwaliteit komt te spelen. Ik denk dat we de controle daarna ook terugkregen.”