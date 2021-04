Geschreven door Sil Vellenga 11 apr 2021 om 19:04

Na afloop van het uitduel met RKC Waalwijk geeft Ten Hag aan waarom hij voor wedstrijd heeft gekozen om niet met wat wisselspeler in de basis te beginnen. “In deze fase van het seizoen zijn de punten duur. Kijk maar naar andere grote clubs dit weekend, zoals Bayern München en Manchester City. Door met een sterke opstelling te beginnen geef je een sterk signaal af.”

Vervolgens wordt de trainer van de Amsterdammers gevraagd of hij nog enige spanning voelde in de laatste 20 minuten van de wedstrijd. “Er was niets aan de hand, zij creëren vrij weinig. Maar wij weten dat een bal altijd verkeerd kan vallen en dan hebben zij een erg mooi resultaat in handen. Helaas hebben wij, zeker in het begin van de wedstrijd, nagelaten om verder afstand te nemen, dan blijven ze in leven.”

Over het aanstaande Europese duel tegen AS Roma was Ten Hag duidelijk. De Ajax-coach gaf aan altijd vertrouwen te hebben in een goede afloop, zeker gezien het niveau dat Ajax haalde in het eerste duel met de Italianen. Wat betreft het vervangen van de geschorste Rensch in het doordeweekse duel was Ten Hag minder duidelijk. “We hebben meerdere opties, Perr Schuurs verwacht ik terug in de selectie en daarnaast hebben we de keuze met Sean Klaiber.” Ook omtrent de fysieke toestand van Maarten Stekelenburg kon Ten Hag geen complete duidelijkheid scheppen. “Stekelenburg heeft gisteren getraind, dit gaat hij de rest van de week voortzetten. Als alles goed gaat hopen we dat hij donderdag kan spelen.”