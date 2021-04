Geschreven door Jeroen Baaij 22 apr 2021 om 21:04

Voor de camera van ESPN gaf Ten Hag aan dat hij ontevreden was. Vooral het spel van Ajax irriteerde de coach van Ajax. De organisatie stond niet goed, aldus Ten Hag. De pressing was niet goed, vertelde Ten Hag ook voor de camera van ESPN. Ten Hag gaf aan dat ze het in de rust om konden zetten. “De 0-1 mocht nooit gebeuren”, gaf Ten Hag aan. Ten Hag vond dat de veldbezetting in de eerste helft gewoonweg niet goed was. De trainer van Ajax hekelde de instelling van zijn spelers. “We moeten niet klagen en goed voetballen”, gaf Ten Hag eerlijk aan. Ten Hag had in de tweede helft wel een goed Ajax gezien. De wissels hadden een goede impuls. Ten Hag wilde niet aan het feit om Kudus en Neres af te vallen. Ten Hag gaf aan dat Kudus veel facetten moet leren. Hij heeft ook goede dingen gedaan, vond Ten Hag.

De tweede helft heeft Ajax wel kansen gecreëerd, vond Ten Hag. Ten Hag gaf aan dat Ajax zich moet richten op de wedstrijd van zondag en niet over randvoorwaarden. Ten Hag vond het vreemd dat de goal werd afgekeurd. Ten Hag stond met ongeloof te kijken naar het beeld van de afgekeurde goal. “Dit is een grote fout van de VAR”, gaf Ten Hag enigszins met ongeloof aan. “Deze beelden hebben zij toch ook gezien”, aldus Ten Hag. Deze fout had hersteld moeten worden, vond Ten Hag.

Davy Klaassen deed later ook nog een duit in het zakje en ging vooral in op de rust die hij kreeg. Klaasen gaf aan dat hij geen rust nodig heeft. Klaasen gaf aan hoe het mogelijk is dat zij dit afkeuren. Klaasen gaf aan dat niemand snapt dat dit buitenspel was. “Er staat toch een witte lijn”, aldus de boze Klaassen. Het is wel erg duidelijk.