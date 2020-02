Geschreven door Luuc Knul 23 feb 2020 om 19:02

© Proshots

Ajax verloor zondagmiddag in een matige wedstrijd van Heracles Almelo. Hoewel de ploeg van Ten Hag goede kansen kreeg, speelde het slordig en zonder passie. Dessers zorgde voor de enige treffer, nadat hij een duel met Daley Blind gemakkelijk won. Door het nieuwe puntverlies ziet Ajax concurrent AZ het verschil terugbrengen naar drie punten.

Ten Hag was na afloop duidelijk teleurgesteld: ‘Dit is een totaal onnodige nederlaag, wederom. Maar we hebben het aan onszelf te wijten. We scoren niet, je moet op voorsprong komen, en door één moment van onachtzaamheid verlies je hem’ aldus de trainer tegenover FOX Sports. Dessers was Blind te slim af met een duwtje en schoot snoeihard raak. Een fout van Blind, zo zag ook Ten Hag: ‘Hij staat daar verkeerd, dat weet hij’.

Toch ziet Ten Hag vooral voorin problemen: ‘We dwingen voorin heel weinig af en het rendement is te laag. Het middenveld baart me geen zorgen. Tussen de linies komen we aan de bal en creëren we kansen. We hebben ongeveer zeven goede kansen gekregen. Ook na rust met Eiting en Tadic creëren we genoeg, maar maken we ze niet af. Dat is op dit moment echt het probleem.’

Ten Hag heeft ondanks de slechte periode vertrouwen: ‘We moeten nu de rust bewaren en beter in vorm komen. We missen wat creativiteit, dat is duidelijk. Er komen een aantal jongens terug en dan heb ik vertrouwen dat we ook beter gaan spelen.’

Ajax zal uit een ander vaatje moeten tappen, wil het de volgende ronde van de Europa League bereiken. Hiervoor moet het een 2-0 achterstand wegpoetsen, aanstaande donderdag tegen Getafe. Ten Hag wilde nog niet veel kwijt over deze wedstrijd: ‘Ik heb mijn ideeën over donderdag, maar daar laat ik me nog niet over uit. Wel heb ik goede hoop dat Hakim er gewoon bij is.’ Na Getafe wacht de topper tegen AZ op zondag 1 maart.