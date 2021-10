Geschreven door Jessica Westdijk 18 okt 2021 om 18:10

Erling Haaland is bij Borussia Dortmund dé man. De Noorse spits keerde zaterdag na een blessure weer terug in de ploeg en maakte tegen Mainz twee goals. Het lijkt een slok op een borrel te schelen of Haaland er wel of niet bij is, maar Ten Hag kijkt verder dan dat.

“We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund”, zo benadrukte Ten Hag op de persconferentie. “En het is een belediging voor die andere tien spelers van Dortmund, hoe jullie over Haaland spreken. Dortmund is een uitstekend team, met een hele goede spits.”

“Er is niet één speler bij ons die hem specifiek gaat afstoppen. Nee, we moeten hem als team afstoppen. Zo gaan wij hem benaderen en zo gaan wij tegen Dortmund spelen”, vertelt Ten Hag over hoe hij en zijn ploeg het duel gaan benaderen.