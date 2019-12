Geschreven door Jelmer Jager 15 dec 2019 om 19:12

Erik ten Hag kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd tegen AZ. De hoofdtrainer zag zijn ploeg in de slotminuut de wedstrijd verliezen. Wat onnodig was en ook niet verdiend. “Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar, maar als die er had moeten komen dan waren wij dat. Wij hadden uiteindelijk de betere kansen. Als we de wedstrijd dan uiteindelijk zo uit handen geven, dat mag ons niet gebeuren”, laat hij weten aan FOX Sports.

“We moeten in de spiegel kijken, want we maakten een onacceptabele fout in de slotminuut. Schuurs moest voor de man blijven. Dat was jammer, want hij heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld verder. Dan is het ontzettend zuur dat één zo’n fout zulke grote gevolgen heeft.”

Met een sterk gewijzigde opstelling wist Ajax toch vrij aardig te spelen. “We deden veel dingen goed vandaag. AZ zet vaak hoog druk en daar kwamen we goed onderuit. We lieten ze niet voetballen en dat deden we goed. In het vervolg was het minder en in de restverdediging konden we beter staan. Verder golfde het duel op en neer. Wij zetten hoog druk, zij zetten hoog druk. Dan hadden zij een fase weer de overhand, dan wij weer.”

Ajax wist voor de derde wedstrijd op rij niet te scoren. “We missen veel spelers voorin, maar ook met de huidige bezetting moeten we kunnen scoren. Ook vandaag weer. In topwedstrijden krijg je die niet veel, maar vandaag hebben we wel een paar gekregen. Donny, Martínez, Ziyech, Huntelaar…”

Ondanks de drie nederlagen deze week kijkt Ten Hag met een goed gevoel terug en vooruit. “We kunnen nog steeds terug kijken op een goed halfjaar. We hebben heel erg goed voetbal gespeeld en kennen nu veel fitheidsproblemen. We moeten zorgen dat we snel weer fit worden.”