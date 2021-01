Geschreven door Auke Kooreman 29 jan 2021 om 14:01

Erik ten Hag was donderdagavond de winnende trainer. Een lange tijd hadden de Amsterdammers het erg moeilijk, maar in de laatste minuten besliste Brian Brobbey de wedstrijd.

Een moeizame wedstrijd voor de thuisploeg, maar volgens de trainer maakten zijn spelers het zelf moeilijk. Ajax creëerde weinig en moest een paar keer goed opletten voor de counters van Willem II. “Wij staan toe en dat zij de 1-1 maken en laten de kans op 2-0 liggen. Het is nooit goed als je uiteindelijk niet voor komt, maar de tegenstander staat niet niks te doen op het veld. Willem II hield ons goed tegen. Daar moeten wij doorheen spelen, maar dat lukte niet altijd,” vertelt Ten Hag in gesprek met ESPN. De trainer ging niet met een voorsprong de rust in. Bij vele wedstrijden van Ajax is dat wel het geval, maar donderdag onder andere dankzij een knullig moment ging Ten Hag de kleedkamer in met een gelijke stand. “Het was een opmerkelijk moment. Davy Klaassen en Jurrien Timber moeten daar gewoon duidelijke communicatie hebben met elkaar. Dat was er niet waardoor het er heel knullig uit zag.”

In de tweede helft ging de bal wat sneller rond en creëerde Ajax wat meer kansen. Bij de verdediging van Willem II werden er steeds meer kleine scheurtjes zichtbaar. De ruimtes werden groter. Precies de ruimte die de Amsterdammers nodig hadden. In de tweede helft bracht de trainer ook Dusan Tadic in voor Quincy Promes. “Op links wilde ik meer tempo hebben om tussen de linies te komen. Gelukkig deed hij dat ook en was hij voor de zoveelste keer belangrijk voor het team.”

Wie ook belangrijk was donderdagavond, was Brobbey. De spits kwam in de laatste tien minuten in het veld met een 1-1 stand op het scorebord. Brobbey stond nog geen minuut in het veld en hij had de score op het scorebord al positief veranderd. “Het is duidelijk dat hij het heel goed heeft gedaan.” Brobbey is een veel besproken onderwerp bij Ajax. De spits heeft nog altijd niet zijn contract verlengd en mocht daarom ook niet voor de camera komen van Ajax. “Wij willen hem heel graag houden. Hij werkt keihard en heeft alles in zich om een uitstekende Ajax-spits te worden.”