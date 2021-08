Geschreven door Jessica Westdijk 08 aug 2021 om 11:08

Ajax werd zaterdagavond door PSV keihard op zijn plek gezet. De Eindhovenaren wonnen het duel om de Johan Cruijff Schaal met 0-4.

Erik ten Hag zag verschillen in fitheid en wedstrijdritme: “PSV heeft al echte wedstrijden gespeeld”, zo verwijst de trainer in gesprek met ESPN naar de 3 Champions League-kwalificatieduels die PSV al speelde. “En wij zitten eigenlijk nog half in onze voorbereiding. We zijn nog niet compleet. En veel internationals zijn pas een paar weken bezig. Maar dit is wel een wake-up call. PSV heeft verdiend gewonnen. En wij winnen niet vanzelf. We zijn er nog niet klaar voor”, concludeerde hij.