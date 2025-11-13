'Ten Hag wijst Ajax af': "Niet terug als je al succesvol bent geweest"

Erik ten Hag keert op korte termijn niet terug bij Ajax. De 55-jarige coach was een van de topkandidaten om John Heitinga op te volgen, maar heeft het aanbod van de Amsterdamse club afgewezen.

In het programma ‘Voetbalpraat’ werd deze situatie besproken. Analist Anco Jansen vindt het begrijpelijk dat Ten Hag niet terugkeert. "Ik denk dat je sowieso niet moet terugkeren als je al succesvol bent geweest", zegt Jansen.

"Na een ontslag bij Manchester United en Bayer Leverkusen weet ik niet of het voor Ten Hag fijn is om dan bij Ajax terecht te komen met een gemankeerde selectie en onrust in de directie…", vervolgt hij. Volgens Jansen is het duidelijk waarom Ten Hag deze uitdaging aan zich voorbij heeft laten gaan.

Ook Sinclair Bischop liet zijn licht schijnen op de kwestie. Hij benadrukt dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur moet aanstellen. "Ik blijf het alleen raar vinden dat er nu naar een trainer wordt gekeken, terwijl je eerst naar een technisch directeur moet kijken", stelt Bischop. "Die moet vervolgens een trainer aanstellen. Ik denk dat het heel erg lastig wordt om een trainer te vinden die hier nu zijn vingers aan wil branden."