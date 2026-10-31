Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Daar ging het faliekant mis"

Erik ten Hag ziet dat steeds vaker jonge talenten al vroeg naar het buitenland vertrekken. De oud-trainer van Ajax hoopt dat spelers soms ook voor hun loopbaan kiezen in plaats voor het snelle geld.

"Door de rol die we hebben in de voedselketen is het voor een land als Nederland lastig grote talenten te behouden voor de Eredivisie", beseft Ten Hag in gesprek met Helden Magazine. "Maar het slagen van een transfer staat of valt bij de juiste timing. Een speler moet er klaar voor zijn. Van zoveel talenten zijn carrières in de knop al gebroken."

"Neem nou Brian Brobbey: na zijn eerste seizoen als basisspeler van Ajax vertrok hij al naar RB Leipzig", geeft Ten Hag een voorbeeld. "Daar ging het faliekant mis. Hij heeft geluk gehad dat we hem naar Ajax hebben teruggehaald, zodat hij alsnog zijn opleiding kon vervolgen. Uiteindelijk heeft hij een heel mooie stap gemaakt naar Sunderland en een goed WK gespeeld. Mooi om te zien, maar Brian had dat niveau eerder kunnen aantikken, als hij niet zo vroeg was vertrokken."