Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"
Erik ten Hag noemt het een persoonlijk drama dat Jurriën Timber is afgehaakt bij het Nederlands elftal in aanloop naar het WK. De technisch directeur van FC Twente werkte bij Ajax jarenlang succesvol samen met de verdediger van Arsenal, die niet fit genoeg is om tot de WK-selectie van Oranje te behoren.
"Voor het Nederlands elftal is de afwezigheid van Jurriën op het WK een heel groot verlies, want of de winnaarsdrang nu nog voldoende aanwezig is, weet ik niet", vreest Ten Hag in gesprek met De Telegraaf. "Die van Jurriën gaan ze in elk geval missen."
"Dit is natuurlijk een verschrikkelijk pijnlijk moment, waar Jur doodziek van zal zijn, want een WK is een hoogtepunt dat je maar eens in de vier jaar kunt meemaken", vervolgt Ten Hag. "Daar kijk je als speler naar uit, omdat je een land in beweging kunt brengen en eeuwige roem kunt vergaren. Op dat podium wil je acteren. Gelukkig zijn de Timbertjes mentaal heel sterk. Jurriën zal zorgen dat hij bij de start van het seizoen weer fit is."
Timber kampt met een liesblessure. Hij behoorde wel tot de selectie van Arsenal voor de Champions League-finale, maar het WK is blijkbaar teveel voor de verdediger. "Ik ken zijn fysieke profiel en hij is ontzettend krachtig, snel en explosief. Daarom heb ik als manager ook altijd heel zuinig op hem moeten zijn, want als je zo powerful bent, dan ben je extra kwetsbaar. Daarom is het ook zo paradoxaal", aldus Ten Hag.
"Zijn lichaamsbouw heeft Timber ontzettend veel gebracht en gaat hem in de toekomst ook veel brengen", weet hij. "Daar ben ik van overtuigd. Maar topsport is de grenzen opzoeken en soms ga je daar net overheen. Zeker in Engeland, waar zó veel wedstrijden worden gespeeld."
Zo'n blessure is volgens Ten Hag dan ook 'onvermijdelijk'. "En daarbij kan niemand iets worden verweten, want Arsenal heeft alle kennis en kunde in huis om dit zo veel mogelijk te voorkomen, is top op dat gebied. Maar soms is zelfs doseren niet genoeg."
Timber miste ook al het EK door een kruisbandblessure en kan nu niet samen met zijn broer Quinten een eindtoernooi meemaken. "Dat het niet zo mag zijn, raakt me, want ik blijf verbonden met alle spelers die ik langere tijd heb getraind. Niet dat ik ze wekelijks app. Maar na de verloren Champions League-finale bijvoorbeeld heb ik Jurriën wel een berichtje gestuurd. Gelukkig heeft hij de Premier League gewonnen, een prijs die voor altijd op zijn cv blijft staan. Hopelijk verzacht dat de pijn van het gemiste WK een beetje."
Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"
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