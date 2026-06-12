Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"

Erik ten Hag noemt het een persoonlijk drama dat Jurriën Timber is afgehaakt bij het Nederlands elftal in aanloop naar het WK. De technisch directeur van FC Twente werkte bij Ajax jarenlang succesvol samen met de verdediger van Arsenal, die niet fit genoeg is om tot de WK-selectie van Oranje te behoren.

"Voor het Nederlands elftal is de afwezigheid van Jurriën op het WK een heel groot verlies, want of de winnaarsdrang nu nog voldoende aanwezig is, weet ik niet", vreest Ten Hag in gesprek met De Telegraaf. "Die van Jurriën gaan ze in elk geval missen."

"Dit is natuurlijk een verschrikkelijk pijnlijk moment, waar Jur doodziek van zal zijn, want een WK is een hoogtepunt dat je maar eens in de vier jaar kunt meemaken", vervolgt Ten Hag. "Daar kijk je als speler naar uit, omdat je een land in beweging kunt brengen en eeuwige roem kunt vergaren. Op dat podium wil je acteren. Gelukkig zijn de Timbertjes mentaal heel sterk. Jurriën zal zorgen dat hij bij de start van het seizoen weer fit is."

Timber kampt met een liesblessure. Hij behoorde wel tot de selectie van Arsenal voor de Champions League-finale, maar het WK is blijkbaar teveel voor de verdediger. "Ik ken zijn fysieke profiel en hij is ontzettend krachtig, snel en explosief. Daarom heb ik als manager ook altijd heel zuinig op hem moeten zijn, want als je zo powerful bent, dan ben je extra kwetsbaar. Daarom is het ook zo paradoxaal", aldus Ten Hag.