Ten Hag wil aan de slag bij Eredivisionist: "Is één grote droom"

Erik ten Hag zou op termijn trainer bij FC Twente willen worden. De Haaksbergenaar zat twee weken terug op de bank als coach van FC Twente All Stars en na afloop van het duel met Schalke 04 liet hij weten dat hij het hoofdtrainerschap bij de Tukkers in de toekomst niet uitsluit.

"Ik sprak iemand bij FC Twente die best wel inside is, en die zegt: er gaat een gerucht dat Erik ten Hag trainer wordt bij FC Twente. Misschien niet dit jaar, niet volgend jaar, maar dat duurt geen tien jaar. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen", zegt Erik Dijkstra in Bureau Sport Podcast.

Hij gaat verder: "Zijn familie zit heel diep in die club. Zijn ouders leven nog en zijn broers leven nog, en die zijn allemaal geobsedeerd door FC Twente. En ik ken ze een beetje, het zijn ongelooflijk lieve mensen. Er is één grote droom in het voetballeven van Erik ten Hag en dat is om kampioen te worden met FC Twente. Ook als een cadeau voor zijn vader."

"Die zat altijd hoog in het bestuur bij FC Twente, maar die is daar op een hele lelijke manier weggegaan ten tijde van Joop Munsterman. Dat is nog altijd een litteken. Maar Erik ten Hag zou binnen afzienbare jaren trainer worden van FC Twente en de droom is om het kampioenschap nog één keer aan zijn vader te schenken. Vind je dat niet mooi? Ik vind het prachtig", aldus Dijkstra.