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Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"

Rik Engelbertink
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag meent dat het behouden van Sondre Ørjasaeter en Ruud Nijstad cruciaal is geweest voor de huidige resultaten van FC Twente. Niet alleen helpt het duo op substantiële wijze mee aan het behalen van goede uitslagen, maar ook vertegenwoordigen zij een oplopende transferwaarde. 

"Dat is zeer belangrijk voor ons als club. Dat Nijstad nog minimaal een jaar bij ons is. Dat Ørjasaeter nog minimaal een jaar blijft", opent Ten Hag tegenover Voetbal International. "Zij leveren een wezenlijke bijdrage. Ons publiek wil gepassioneerde voetballers zien, een aantrekkelijk elftal. Dat staat er nu."

"Spelers die winnen kunnen koppelen aan aantrekkelijkheid. We hebben bewust gekozen voor zoveel mogelijk Nederlandstalige spelers", meent Ten Hag, die een parallel trekt met oud-werkgever Ajax. "Voor de herkenbaarheid is dat belangrijk. Hadden we bij Ajax indertijd ook, om dat Ajax-DNA te bewaken."

"Jongens die de cultuur snappen. Belangrijk", vervolgt de technisch directeur, die daarna gesteld krijgt dat Ajax inmiddels 'andere keuzes' maakt. "Deze laat ik even schieten. Publiekelijk heb ik hier geen mening over", besluit hij.

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