Geschreven door Jessica Westdijk 09 mei 2021 om 23:05

Maarten Stekelenburg bewees zondag maar weer eens zijn waarde voor Ajax. Het stond 0-1 in de Klassieker toen Edson Alvarez met rood van het veld af moest en Feyenoord een penalty kreeg. Stekelenburg wist de inzet van Leroy Fer te stoppen.

Dat Stekelenburg een prima penaltypakker is, was voor Ten Hag niet meteen bij zijn komst bekend. De trainer overwoog in de KNVB-beker zelfs om Andre Onana in het veld te brengen als het op penalty’s aan zou komen, zo onthult hij in gesprek met de NOS: “Met de bekerwedstrijden hebben we wel overwogen om Onana te brengen. Daar was Maarten verbolgen over, want hij heeft ook een heel goed track record. Dat hebben we nagekeken en dat klopt inderdaad: hij stopt ook regelmatig penalty’s. Onana staat bekend als een geweldige penaltystopper, maar Maarten dus ook.”