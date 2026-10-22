Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"
Als het aan Erik ten Hag had gelegen, was Brian Brobbey naar Manchester United gekomen. De clubleiding ging echter niet akkoord met de wens van de oefenmeester.
Ten Hag werd in de zomer van 2022 aangesteld door Manchester United. Een van de transferwensen van de oefenmeester was de komst van Brobbey. “In het begin zat niet iedereen op één lijn", blikt Ten Hag terug in gesprek met The Athletic.
Brobbey was een jaar daarvoor vertrokken naar RB Leipzig, maar speelde onder Ten Hag nog op huurbasis in Amsterdam. De hoofdtrainer hoopte op een hereniging in Engeland, maar stuitte op weerstand. "Daarna kregen we iedereen mee, maar toen waren we te laat en zat Brobbey al in een ander traject."
De spits maakte die zomer uiteindelijk de definitieve terugkeer naar Ajax voor meer dan vijftien miljoen euro. In de zomer van 2025 had Brobbey alsnog een transfer naar de Premier League te pakken. De international staat onder contract bij Sunderland.
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