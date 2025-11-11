KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Het laatste Ajax Nieuws

'Ten Hag wilde terug naar Ajax, maar keuze van Kroes voorkomt dat'

Joram
bron: De Telegraaf
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Erik ten Hag stond open voor een terugkeer naar Ajax, maar door de vastberadenheid van technisch directeur Alex Kroes lijkt die stap van de baan. Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond.

Ten Hag stond open voor een terugkeer, maar alleen als Kroes bij Ajax zou blijven. De technisch directeur had zijn lot echter verbonden aan de ontslagen trainer John Heitinga, waardoor Kroes heeft besloten te vertrekken zodra er een opvolger voor hemzelf is gevonden.

Kroes was niet meer door Ten Hag te overtuigen, die graag het avontuur met hem was aangegaan. Ten Hag heeft aan De Telegraaf laten weten dat hij geen commentaar wil geven. Na meerdere gesprekken met Kroes en directeur Menno Geelen was Ten Hag bereid in te stappen bij Ajax, maar alleen op voorwaarde dat Kroes zou blijven. Omdat dat niet gebeurt, keert Ten Hag niet terug naar Ajax.

