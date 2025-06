'Ten Hag wilde transfer peperdure oud-Ajacied juist tegenhouden'

Antony maakte in de zomer van 2022 samen met Ten Hag de overstap van Ajax naar Manchester United. De transfer van bijna honderd miljoen euro van de Braziliaan, die totaal niet presteerde in Engeland, kwam Ten Hag op veel kritiek te staan, maar volgens Nolles had de oefenmeester daar geen stem in. "Ten Hag en Vos (zaakwaarnemer Ten Hag red.) waren hier niet voor en wilden de transfer tegenhouden", schrijft de presentator.

Het was niet Ten Hag, maar Manchester United die Antony koste wat het kost wilde inlijven. "Omdat ook Arsenal belangstelling had voor Antony. Het risico op een sterkere concurrent zou hier­door groot zijn", weet Nolles. "Hoewel Ten Hag niet achter deze transfer stond is het zijn hele periode in Manchester aan hem blijven kleven dat hij voor dit onzalige bedrag de aanval­ler van Ajax overnam, die zijn belofte nooit waar heeft kun­nen maken."

Opvallend is dat Antony opnieuw gelinkt wordt aan een hereniging met de voormalig Ajax-trainer. Bayer Leverkussen zou de international op de radar hebben.