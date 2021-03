Geschreven door Jeroen Baaij 03 mrt 2021 om 23:03

Ajax-trainer Ten Hag was een tevreden trainer voor de camera van ESPN. De trainer vond dat Ajax een goede wedstrijd had gespeeld. Helaas voor de trainer was er ook een smetje op de wedstrijd met de mogelijke blessures van Blind en Klaassen. Beide spelers werden uit voorzorg naar de kant gehaald. Al gaf Ten Hag ook wel aan dat Blind, als hij wilde, ook nog wel door kon gaan. Maar gelet op het drukke programma van Ajax wilde Ten Hag geen risico nemen en haalde zodoende beide routiniers voortijdig naar de kant.

Ten Hag vond dat zijn ploeg Heerenveen weinig kansen had weggegeven en de wedstrijd goed had afgemaakt. Verder zag de coach van Ajax dat zijn ploeg goed georganiseerde pressing speelde. Op de vraag van de verslaggever van ESPN of hij vond dat Ajax te goed is voor de Eredivisie, vertelde Ten Hag dat hij dat niet zo zag. “Het kan van links naar rechts gaan”; vertelde de trainer van Ajax. Daarmee gaf hij ook direct aan dat het afgelopen zondag niet goed was, maar vandaag was het wel weer een sterke wedstrijd van zijn ploeg. Wat zijn ploeg op dit moment echt goed beheerst is dat wanneer ze nu goed of slecht speelt, ze vaak wel resultaat behalen, aldus Ten Hag.

Op het laatst ging Ten Hag nog in op de vraag of hij graag een bekerfinale met publiek wilde spelen. Ten Hag gaf aan dat dit een open deur was. Uiteraard wilde de coach graag dat er publiek in de Kuip zou zijn. Hij wilde zelfs graag de optie laten onderzoeken of de bekerfinale wellicht later gespeeld zou kunnen worden om meer tijd te geven aan mogelijk publiek in het stadion. Een bekerfinale moet met publiek worden gespeeld en dan is dat het proberen waard, vond Ten Hag.