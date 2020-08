Geschreven door Jessica Westdijk 23 aug 2020 om 21:08

Wie de oefenwedstrijden van Ajax volgt, krijgt al een aardig beeld van welke opstelling Erik ten Hag in gedachte heeft voor dit seizoen. Zo valt op dat de trainer het koppel Edson Alvarez en Ryan Gravenberch al meerdere malen op het middenveld heeft uitgeprobeerd.

Vorig seizoen zag de trainer in Martinez, Van de Beek en Ziyech een ideaal middenveld, maar door blessures kon dat drietal maar weinig samenspelen. Nu Hakim Ziyech is vertrokken, is die combinatie sowieso geen optie meer en moet Ten Hag op zoek naar iets nieuws. “Nu zie ik potentie in het duo Alvarez en Gravenberch”, vertelde de trainer aan de journalisten die aanwezig waren op het trainingskamp in Oostenrijk. “De balans moet goed zijn. We hebben een speler nodig die de balans bewaakt op het middenveld.”

“Met Blind hebben we een spelmaker achterin staan en ook daar moet balans zijn. Álvarez is tactisch zeer sterk. Gaatjes dichten, ballen afpakken. Gravenberch en hij passen bij elkaar. Álvarez is niet de man van briljante ingevingen, maar dat verwacht ik ook niet. Hij moet ervoor zorgen dat we niet kwetsbaar zijn voor counters en hij moet onze pressing leiden. Dan kan de rest uitblinken”, zo vervolgt de trainer.