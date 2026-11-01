Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
Erik ten Hag ziet dat het steeds beter gaat met Ajax. De directeur van FC Twente denkt dat de Amsterdammers weer kunnen aanhaken.
Na een aantal mindere jaren is er weer vooruitgang te zien bij Ajax. "Jordi Cruijff heeft de lat heel erg hoog gelegd. Hij heeft veel spelers aangetrokken, ook ervaren spelers. Hij tracht hiermee het tij te keren en weer mee te gaan doen, en vooralsnog doen ze mee", vertelt Ten Hag aan ESPN. "Ajax speelt heel effectief. Er staat een elftal dat een bepaalde power heeft."
Toch is er ook kritiek. Zo laat Ajax onder Míchel nog niet het aanvallende, dominante voetbal zien dat gewenst wordt. "Langzamerhand zie je de contouren. Ajax heeft nog niet de frivoliteit die we graag zien, maar het is wel heel effectief op dit moment", erkent Ten Hag.
Ten Hag ziet een belangrijke rol weggelegd voor Sofyan Amrabat, die afgelopen zomer tekende bij Ajax. "Die speelt denk ik een heel belangrijke rol en gaat een steeds belangrijkere rol hebben nu hij fit wordt. Hij is iemand die de boel bij elkaar kan houden."
Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
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