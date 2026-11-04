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Ten Hag ziet groot verschil: "Dan gaat hij gewoon naar Ajax toe"

Amber
bron: ESPN
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag heeft een opvallende vergelijking gemaakt tussen FC Utrecht, Ajax en Manchester United. De voormalig trainer van de Engelse topclub stelt dat het in Nederland voor Ajax een stuk eenvoudiger is om spelers bij andere clubs weg te halen. Bij Manchester United liep hij juist regelmatig tegen problemen aan op de transfermarkt.

Ten Hag was tussen 2022 en 2024 trainer van Manchester United. In die periode haalde hij verschillende spelers met een verleden in de Eredivisie naar Engeland, onder wie Antony, Tyrell Malacia en André Onana. Volgens de oefenmeester was dat echter niet altijd de eerste keuze.

"Wij wilden eerst andere spelers, maar dat was vaak niet mogelijk. Als Ajax een speler wil hebben van FC Utrecht, dan gaat hij gewoon naar Ajax toe", vertelt Ten Hag bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Met zijn vergelijking doelt Ten Hag op de verhoudingen tussen clubs op de transfermarkt. Waar Ajax in Nederland doorgaans gemakkelijker spelers kan aantrekken van clubs als FC Utrecht, werkt dat in de Premier League volgens hem heel anders. "Dat probeerden we in Engeland ook", vervolgt de voormalig trainer van Manchester United.

Volgens Ten Hag was het de bedoeling om vooral spelers aan te trekken die al ervaring hadden op het hoogste niveau in Engeland. In de praktijk bleek dat echter bijzonder lastig. "Eigenlijk moet je gewoon spelers halen uit de Premier League, want die zijn gewend aan het niveau. Dat was vaak onmogelijk en dan ga je verder zoeken. Uiteindelijk kom je wel bij spelers uit de Eredivisie, die goed zijn, maar nog wel moeten wennen aan het niveau. Je komt dan in een proces en dan moet je gaan bouwen."

Tijdens het gesprek komt ook de transfer van Antony ter sprake. Manchester United betaalde onder Ten Hag bijna honderd miljoen euro om de Braziliaanse aanvaller van Ajax over te nemen. Presentator Hans Kraay Jr. vraagt de trainer of hij achteraf spijt heeft van die transfer. Ten Hag wil daarbij vooral een misverstand over zijn verantwoordelijkheden uit de wereld helpen. "Ook dat is een misverstand", reageert hij.

"Ik ging niet over het geld, dat deden andere mensen. Het idee dat ik ook onderhandelde en de financiën beheerde, dat deed ik niet."

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