Ten Napel verbaast zich over Ajax: "Het moet niet gekker worden"

Het vak van de trainer is de laatste jaren behoorlijk veranderd, weet Ten Napel. De hoofdtrainer is tegenwoordig meer een manager dan een veldtrainer. "Ik snap dat, maar vind wel dat er soms heel veel assistenten zijn", schrijft hij in zijn column in het Dagblad van het Noorden. "Farioli kwam afgelopen zomer naar Amsterdam en nam een aantal vertrouwde assistenten mee. "Bij Ajax onder Farioli geloof ik acht. Er is zelfs een voor de inworp! Het moet niet gekker worden…"

Ten Napel vraagt zich af in hoeverre het nut heeft om zoveel verschillende assistenten voor verschillende functies te hebben. "De keeperstrainer bemoeit zich, gewapend met laptop, met de wisselspelers", vervolgt hij. "Zou een wissel in de laatste minuut zelf niet weten wat er van hem verwacht wordt?"