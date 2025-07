Ten Rouwelaar begint aan vijfde baan in een jaar: "Een aanwinst"

Jelle ten Rouwelaar begint aan zijn vijfde werkgever in één jaar tijd. De voormalig doelman, die eerder onder contract stond bij Burnley, Ajax, Manchester United en Leicester City, sluit zich nu aan bij de technische staf van Brighton & Hove Albion als keeperstrainer. Daarmee volgt hij het spoor van Oranje-doelman Bart Verbruggen, met wie hij eerder samenwerkte bij Anderlecht.

De 44-jarige Ten Rouwelaar maakte de afgelopen twaalf maanden een opmerkelijke trainerscarrousel door. Bij zowel Manchester United als Leicester City moest hij vertrekken na het ontslag van respectievelijk Erik ten Hag en Ruud van Nistelrooij. Zijn nieuwe werkgever Brighton heeft hem nu aangesteld als opvolger van de vertrokken keeperstrainers Marco Knoop en Jack Stern.

Manager Fabian Hürzeler is blij met de komst van de oud-keeper van onder meer FC Emmen, NAC Breda en PSV: "Jelle is een uitstekende trainer met veel ervaring in het Europese voetbal en de Premier League en zal een aanwinst zijn voor onze technische staf."

Bij Brighton treft Ten Rouwelaar opnieuw Bart Verbruggen, de 22-jarige keeper van Oranje. De twee werkten eerder intensief samen bij Anderlecht, waar Verbruggen zijn grote doorbraak beleefde, en kennen elkaar nog van hun tijd bij NAC Breda. Met zijn overstap naar Brighton komt Ten Rouwelaar dus op een totaal van vijf clubs in amper een jaar tijd, een zeldzame reeks in de trainerswereld.