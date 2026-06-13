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Ten Voorde: "Ajax en Feyenoord kunnen hem al niet meer betalen"

Bjorn
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © Pro Shots

Leon ten Voorde ziet dat de voetbalwereld aan het veranderen is. De clubwatcher van FC Twente wijst daarbij naar de transfer van Mats Rots naar Hoffenheim, terwijl ook Ruud Nijstad na een goed half jaar al had kunnen vertrekken uit Enschede.

"Een paar ballen naar de goede kleur en de zaakwaarnemer staat op de stoep", schetst Ten Voorde in zijn column voor de Tubantia. "Je kunt daar alles van vinden, maar het is de nieuwe realiteit dat een jonge speler als Mats Rots al de top van Nederland links laat liggen en doorscheurt naar de Bundesliga."

"Ajax en Feyenoord kunnen hem nu al niet meer betalen en PSV heeft het er niet voor over", vervolgt de journalist. "Het is ook niet voor niets dat de topclubs steeds vaker shoppen in andere jeugdopleidingen. Dan is het nog een beetje te behappen."

Ten Voorde wijst daarbij ook kritisch naar de KNVB en de Nederlandse overheid, omdat spelers van buiten de EU minimaal zes ton moeten verdienen in de Eredivisie en daarom die spelers voor veel clubs niet meer te betalen zijn.

"Die bijzondere 'wet' is ooit in het leven geroepen om Nederlandse talenten te beschermen tegen allerlei gelukszoekers die hun plekje innemen", aldus Ten Voorde, die een oneerlijke concurrentiepositie ziet. "De Belgen doen er - zoals wel vaker - wat minder ingewikkeld over, waardoor zij voor een prikkie de spelers overal vandaan halen. Wie hier meer dan 6 ton moet verdienen kan in België voor 80.000 euro op de loonlijst staan."

Veel Nederlandse clubs hopen dat Nederland van die wet afstapt, maar de spelersvakbonden houden dat nog tegen. "Zoals wel vaker zitten er ook aan deze casus verschillende kanten, maar je vraagt je wel af hoe lang dit nog standhoudt als je de route van de 20-jarige Mats Rots ziet", besluit Ten Voorde.

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