Ten Voorde: "Ajax en Feyenoord kunnen hem al niet meer betalen"

Leon ten Voorde ziet dat de voetbalwereld aan het veranderen is. De clubwatcher van FC Twente wijst daarbij naar de transfer van Mats Rots naar Hoffenheim, terwijl ook Ruud Nijstad na een goed half jaar al had kunnen vertrekken uit Enschede.

"Een paar ballen naar de goede kleur en de zaakwaarnemer staat op de stoep", schetst Ten Voorde in zijn column voor de Tubantia. "Je kunt daar alles van vinden, maar het is de nieuwe realiteit dat een jonge speler als Mats Rots al de top van Nederland links laat liggen en doorscheurt naar de Bundesliga."

"Ajax en Feyenoord kunnen hem nu al niet meer betalen en PSV heeft het er niet voor over", vervolgt de journalist. "Het is ook niet voor niets dat de topclubs steeds vaker shoppen in andere jeugdopleidingen. Dan is het nog een beetje te behappen."

Ten Voorde wijst daarbij ook kritisch naar de KNVB en de Nederlandse overheid, omdat spelers van buiten de EU minimaal zes ton moeten verdienen in de Eredivisie en daarom die spelers voor veel clubs niet meer te betalen zijn.