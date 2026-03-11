Ten Voorde: "Het is wel heel treurig wat Ajax aan het doen is"

Leon ten Voorde denkt dat FC Twente een zeer goede kans heeft zich direct te plaatsen voor Europees voetbal. De Tukkers staan er met een vierde plek florissant voor, maar hebben nog een lastig schema in het restant van de competitie.

"Het was voor FC Twente beter geweest als PSV had gewonnen van NEC in de beker. Als je kampioen wordt en je wint de beker, dan zakken de Europese plaatsen wat", zegt Leon ten Voorde bij de Ballen Verstand van Tubantia.

Nu NEC tegenover AZ staat, moet FC Twente hopen dat het hoger geklasseerde NEC de beker wint. "Dus stel je voor dat NEC de beker wint, en die komen een week later dan dronken van geluk naar Enschede dus dat is een voordeel, dan zakken de plaatsen ook wat."

Hoe dan ook moeten de Tukkers zich focussen op zichzelf, waarbij Ten Voorde denkt dat de tweede plek het hoogst haalbare is. "Tweede wordt je niet meer. Want Feyenoord gaat Van Persie ontslaan. En dat is een nadeel voor FC Twente en NEC. Misschien krijgen ze de boel dan nog een beetje op de rit in Rotterdam."

Ook Ajax wordt door Ten Voorde niet als bedreiging gezien. "Als je de tussenpaus al gaat ontslaan...", zegt hij over het wegsturen van Fred Grim. "Het is slecht voor het voetbal dit. Het is mooi dat FC Twente door al dit drama mogelijk doorstoot naar de derde plaats, maar het is wel heel treurig wat de twee grootste clubs van ons land aan het doen zijn. Dat is niveau niks."