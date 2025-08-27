Ten Voorde: "Hij werd he-le-maal afgemaakt door Ajax-supporters"

AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Niek
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © NESimages

Leon ten Voorde toont zich kritisch over de ontwikkeling van Youri Regeer en Anass Salah-Edinne. De verslaggever van Tubantia ziet dat de internationals van Jong Oranje na hun vertrek bij FC Twente nauwelijks meer aan spelen toekomen op het hoogste niveau. 

"Het was toch wel een treurig gezicht, afgelopen maandag op Sportpark Zoudenbalch. Daar zagen we opeens Youri Regeer in de Keuken Kampioen Divisie voetballen tegen Jong FC Utrecht", blikt hij terug. "Het schijnt dat hij zelf had gevraagd om wat speelminuten te mogen maken, maar dan nog. Het voelde als terug bij af. Terug naar het dorpstheater, terwijl je met FC Twente in Europa in de prachtigste stadions hebt gespeeld", aldus Ten Voorde.

"Alsof het allemaal nog niet pijnlijk genoeg was, werd hij na de verloren wedstrijd he-le-maal afgemaakt door Ajax-supporters. De term ‘miskoop’ was nog zo’n beetje het meest vriendelijke dat Regeer te horen kreeg", vervolgt de verslaggever, die zich ook kritisch toont over de transfer van de middenvelder. "Ajax-trainer Farioli wilde hem liever niet, omdat hij Regeer geen rechtsback vond. En die zocht hij juist. Als speler en management zou je dan kunnen denken: dit is geen goed moment om de stap te maken. Regeer besloot anders", constateert Ten Voorde. 

Hij ziet dat voormalig Ajacied Salah-Edinne inmiddels zelfs alweer mag vertrekken bij AS Roma. "De linkervleugelverdediger is in totaal 153 minuten in actie gekomen voor de club. Bizar? Belachelijk? Krankzinnig beleid? Je kunt er allerlei krachttermen op loslaten en alles klopt", erkent hij. "Als we de berichten uit Italië moeten geloven, kan Salah-Eddine naar Torino, Werder Bremen en twee Nederlandse clubs. In de zomer dacht Feyenoord nog aan hem, maar toen wilde hij nog voor zijn kans in Rome gaan. Het was tegen beter weten in. Nu is PSV serieus in de markt, al zien ze hem in Eindhoven vooral als back-up van de zeer gewaardeerde Mauro Junior", waarschuwt Ten Voorde. 

