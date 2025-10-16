Ten Voorde: "Nederlandse topclubs zaten allemaal achter hem aan"

FC Twente neemt het zaterdag in Nijmegen op tegen NEC en trainer John van den Brom kan geen beroep doen op Max Bruns. De verdediger heeft een blessure opgelopen en daardoor is de kans groot dat Ruud Nijstad voor het eerst in de basis begint bij de club uit Enschede.

Clubwatcher Leon ten Voorde is vol lof over de talentvolle centrumverdediger. "Ja, je moet altijd oppassen om meteen een stempel op zo'n jonge jongen te plakken, maar anderhalf jaar geleden werd hij echt wel begeerd door de Europese top", blikt hij terug in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Juventus, Duitse clubs en de Nederlandse topclubs zaten allemaal achter hem aan", onthult Ten Voorde.

"En Arnold Bruggink is daar heel druk mee geweest om hem binnenboord te houden", vervolgt hij over de voormalig technisch directeur van FC Twente. "Aan de bal is hij echt wel talentvol, maar hij moet ook nog wel stappen zetten in het defensieve. Hij is 17 jaar, linksbenig, maar hij is nog nooit getest over een langere periode. Over een jaar kan hij ook geweldig verdedigen", voorspelt Ten Voorde.