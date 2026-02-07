Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ten Voorde over FC Twente-speler: "Hij wilde graag naar Ajax toe"

Gijs Kila
bron: De Ballen Verstand
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © Pro Shots

De backs van FC Twente zijn dit seizoen regelmatig de uitblinkers. Mats Rots en Bart van Rooij maken komende zomer wellicht dan ook een fraaie transfer.

"Van Rooij en Rots lijken me ook wel verstandige jongens, die een juiste keuze maken", aldus Fardau Wagenaar in De Ballen Verstand. Leon ten Voorde corrigeert: "Van Rooij wel, die was ook heel nuchter na het mislopen van een transfer, ondanks dat hij er wel oren naar had. Je krijgt bij hem geen gefrustreerde speler terug in de selectie."

Bij Rots denkt Ten Voorde er ander over. "Mats Rots is wel een Grollenaar. Grollenaren zijn heel veel, maar niet nuchter. Daan is een verstandige jongen over het algemeen, maar Mats gaat nog wel eens zeven op een wolk van geluk. Ik denk wel straks als de grootste clubs komen..."

Wagenaar ziet het anders: "Ik denk wel dat de groep om Mats heen hem verstandige keuzes laat maken. Dat wil niet zeggen dat hij nog een jaar bij Twente moet gaan spelen." 

Ten Voorde haakt in: "Ik had wel de indruk dat hij een jaar geleden heel graag naar Ajax toe wilde. Terwijl ik dacht van jongen, jongen, jongen... je hebt een halfjaar bij Heracles gespeeld, zorg maar eerst dat je een hele goede speler bij Twente wordt. Hij is hard op weg om een goede speler te worden en voor Twente is hij een hele goede speler."

