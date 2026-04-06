Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"

Ten Voorde gaat in De Ballen Verstand eerst in op Ruud Nijstad, die zich uitstekend staande hield. "Het is een bijzonder type. Toen Nijstad zijn debuut maakte tegen Heracles, was hij bloednerveus. Dat heeft hij van zich afgegooid. Hij deed ook altijd een beetje de handen in de mouwen. Ik zei: Waarom doe je dat? Dat deed hij in de jeugd namelijk ook altijd. Ik zei: Dat komt zo nonchalant over. Dat heeft hij wel een beetje. Hij zei: Dat is een zenuwtrekje. Dat voelt veilig."

De grootste verrassing van de avond zat echter in de basiself van de tegenstander. Ajax-coach Óscar García koos voor Victor Edvardsen. "Toen die opstelling van Ajax bekend werd, was iedereen verrast, omdat Edvardsen zou gaan spelen. Die speelt bijna nooit meer, is compleet uit beeld. Maar dat was een foefje van de trainer van Ajax. Edvardsen is een jongen die heel veel energie in de wedstrijd legt. Hij wilde Mats Rots daarmee afremmen. Dus het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente. Dat was al overwinning één in de ArenA."