2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"

Amber
bron: De Ballen Verstand
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © Pro Shots

FC Twente heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan door met 1-2 te winnen van Ajax. Volgens journalist Leon ten Voorde was de eerste morele overwinning al voor de aftrap binnen, toen bleek dat de Amsterdammers hun tactiek volledig hadden afgestemd op de Tukkers.

Ten Voorde gaat in De Ballen Verstand eerst in op Ruud Nijstad, die zich uitstekend staande hield. "Het is een bijzonder type. Toen Nijstad zijn debuut maakte tegen Heracles, was hij bloednerveus. Dat heeft hij van zich afgegooid. Hij deed ook altijd een beetje de handen in de mouwen. Ik zei: Waarom doe je dat? Dat deed hij in de jeugd namelijk ook altijd. Ik zei: Dat komt zo nonchalant over. Dat heeft hij wel een beetje. Hij zei: Dat is een zenuwtrekje. Dat voelt veilig."

De grootste verrassing van de avond zat echter in de basiself van de tegenstander. Ajax-coach Óscar García koos voor Victor Edvardsen. "Toen die opstelling van Ajax bekend werd, was iedereen verrast, omdat Edvardsen zou gaan spelen. Die speelt bijna nooit meer, is compleet uit beeld. Maar dat was een foefje van de trainer van Ajax. Edvardsen is een jongen die heel veel energie in de wedstrijd legt. Hij wilde Mats Rots daarmee afremmen. Dus het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente. Dat was al overwinning één in de ArenA."

Ondanks de extra bewaking slaagde Ajax er niet in om Mats Rots aan de ketting te leggen. Bij de openingsgoal liet de vleugelverdediger zich zien. "En dan komt het moment, de 1-0. Dat is dan waar Ajax zich probeerde tegen te wapenen. Mats Rots steekt het veld over. En niemand kon hem bijhouden. Hij werd achtervolgd door iemand uit Borne (Wout Weghorst, red.), maar die gaf op een gegeven moment op. Die kwam er niet meer bij en dacht: Bekijk het maar."

De aanval eindigde uiteindelijk bij Ramiz Zerrouki, die de 0-1 maakte. "En toen kwam die goal. Via Ørjasæter kwam de bal bij Zerrouki. Die zocht een beetje de benen op van Mokio en schoot hem in de korte hoek. De keeper werd verrast en het werd 1-0. Het was een hele knappe goal. Zo’n verdekt schot. Niemand ziet eigenlijk dat je schiet. En dan ook nog in die korte hoek. De keeper werd verrast. Daarna had FC Twente de 2-0 moeten maken. En dan maakt Ajax vanuit niks de 1-1. Dat was een geweldige goal van Ajax."

Uiteindelijk trok FC Twente de overwinning alsnog over de streep, waardoor de drie punten mee de bus in gingen naar Enschede.

