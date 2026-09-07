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Ter Stegen bekritiseerd en geblesseerd(?): "Belooft niet veel goeds"

Stefan
Marc ter Stegen
Marc ter Stegen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van Marc ter Stegen. De Duitse doelman speelt sinds de voorbije transferzomer voor Ajax, maar Driessen vond hem tegen PSV geen al te beste indruk maken.

"Julian Brandt is echt een versterking, maar die keeper heeft meer ballen uitgeschoten dan hij zijn hele carrière bij FC Barcelona heeft gedaan", begint Driessen voor de camera van De Telegraaf. "Hij moest alles diep spelen en dan vind ik het ook niet raar dat hij bijna geblesseerd raakte. Het bleek iets met zijn knie te zijn, dus dat belooft niet veel goeds."

"Ter Stegen maakt vooralsnog zijn naam niet waar", gaat de journalist verder. "Hij schiet ballen uit, die komen bij allemaal PSV'ers terecht. Van de vijftien ballen die hij heeft uitgeschoten, gingen er tien uit of naar een PSV'er. Die heeft echt nog wel wat te bewijzen."

"Het is natuurlijk ook niet het spel wat bij hem past. Bij FC Barcelona kun je alle spelers in de voeten aanspelen, maar dat kan met deze Ajacieden niet. Dan roep je de problemen over jezelf af. Zeker tegen dit PSV, wat hoog drukzet. En qua reddingen: ik dacht dat die ene bal van Esmir Bajraktarevic wel houdbaar was. Hij zat er misschien wel dichtbij, maar hij had hem niet", aldus Driessen.

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