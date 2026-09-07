Ter Stegen bekritiseerd en geblesseerd(?): "Belooft niet veel goeds"

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van Marc ter Stegen. De Duitse doelman speelt sinds de voorbije transferzomer voor Ajax, maar Driessen vond hem tegen PSV geen al te beste indruk maken.

"Julian Brandt is echt een versterking, maar die keeper heeft meer ballen uitgeschoten dan hij zijn hele carrière bij FC Barcelona heeft gedaan", begint Driessen voor de camera van De Telegraaf. "Hij moest alles diep spelen en dan vind ik het ook niet raar dat hij bijna geblesseerd raakte. Het bleek iets met zijn knie te zijn, dus dat belooft niet veel goeds."

"Ter Stegen maakt vooralsnog zijn naam niet waar", gaat de journalist verder. "Hij schiet ballen uit, die komen bij allemaal PSV'ers terecht. Van de vijftien ballen die hij heeft uitgeschoten, gingen er tien uit of naar een PSV'er. Die heeft echt nog wel wat te bewijzen."