'Ter Stegen, Brandt én Godts beschikbaar voor Shelbourne-clash'
Marc ter Stegen en Julian Brandt zijn beschikbaar voor het Conference League-duel van Ajax met Shelbourne. Beide stonden woensdag op het trainingsveld bij Ajax, terwijl ook Mika Godts 'gewoon' nog meedeed.
Ajax neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen Shelbourne in de Johan Cruijff ArenA en spelen volgende week donderdag in Dublin. Zowel Brandt als Ter Stegen is beschikbaar voor het duel met de Ieren.
Opvallender misschien was de aanwezigheid van Mika Godts. Paris Saint-Germain wil de Belg graag naar Parijs haalde en deed al meerdere biedingen op de speler. Voorlopig is hij dus nog 'gewoon' speler van Ajax.
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