Ter Stegen: "Cruijff gebruikte ons om de ander te overtuigen"
Marc ter Stegen is dit seizoen de eerste keeper van Ajax. De Amsterdammers haalden met hem een grote naam in huis en men spreekt zelfs van een stunt. Heeft de mogelijke komst van Julian Brandt en Daley Blind meegespeeld in zijn keuze?
"Nou, ik wist dat de club probeerde hem te overtuigen", zegt Ter Stegen over Brandt bij Voetbal International. "Maar hij was natuurlijk transfervrij en ik wist niet precies welke opties hij verder had. We hebben elkaar niet per se gesproken, maar misschien heeft Jordi ons wel allebei gebruikt om de ander te overtuigen: "Kijk, hij komt ook!" Haha, nee, het is mooi dat hij is gekomen, we zullen een heel competitief team zijn dit jaar."
Wel sprak Ter Stegen met Daley Blind. "Ja, we spraken elkaar een aantal weken geleden. "Kom je hierheen?", vroeg hij me, we grapten wat. Hij is heel blij om hier te zijn, hij kent de club, die zit echt in zijn hart. Dus dat was ook een positief puzzelstukje dat mij een goed gevoel gaf."
"En als ik er met Frenkie over sprak, was hij ook heel enthousiast. Hij volgt nog steeds iedere wedstrijd van Ajax, als het enigszins kan. Hij had het ook echt moeilijk de laatste jaren: "Ik wil dat ze winnen", zei hij dan, of: "Ze spelen niet goed." Daar worstelde hij echt mee. En nu heb ik dat deels in mijn handen!", besluit een contente Ter Stegen.
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