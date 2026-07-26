'Ter Stegen-deal krijgt nieuwe wending': "Meningsverschil ontstaan"

De transfer van Marc-André Ter Stegen naar Ajax staat opnieuw op losse schroeven, zo meldt Marca zondagochtend. Volgens de Spaanse krant is er een conflict ontstaan tussen de clubs over de salarisverdeling, terwijl de transfer al zo goed als rond leek.

Marca leek vrijdag te berichten dat de transfer rond was. Echter is er wederom een nieuwe wending die de transfer laat wankelen. "Wat aanvankelijk een loutere formaliteit leek, is opnieuw gecompliceerd geworden", aldus de Spaanse krant. "Het probleem is niet langer alleen van financiële aard aan de kant van Ter Stegen; de afgelopen uren is er ook een meningsverschil ontstaan ​​over de verdeling van het salaris van de doelman."

FC Barcelona zou op financieel gebied geen enkele tegemoetkoming meer willen doen, waardoor Ajax ook geen verdere stappen kan ondernemen. "De situatie zit opnieuw vast en er lijkt geen makkelijke oplossing te zijn", klinkt het. Toch houdt de krant vertrouwen. "Wat het meest duidelijk lijkt, is dat alles de komende dagen zal worden opgelost." Tot die tijd zal Ter Stegen in ieder geval in Barcelona blijven.