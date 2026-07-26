Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ter Stegen-deal krijgt nieuwe wending': "Meningsverschil ontstaan"

Sara
bron: Marca
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De transfer van Marc-André Ter Stegen naar Ajax staat opnieuw op losse schroeven, zo meldt Marca zondagochtend. Volgens de Spaanse krant is er een conflict ontstaan tussen de clubs over de salarisverdeling, terwijl de transfer al zo goed als rond leek.

Marca leek vrijdag te berichten dat de transfer rond was. Echter is er wederom een nieuwe wending die de transfer laat wankelen. "Wat aanvankelijk een loutere formaliteit leek, is opnieuw gecompliceerd geworden", aldus de Spaanse krant. "Het probleem is niet langer alleen van financiële aard aan de kant van Ter Stegen; de afgelopen uren is er ook een meningsverschil ontstaan ​​over de verdeling van het salaris van de doelman."

FC Barcelona zou op financieel gebied geen enkele tegemoetkoming meer willen doen, waardoor Ajax ook geen verdere stappen kan ondernemen. "De situatie zit opnieuw vast en er lijkt geen makkelijke oplossing te zijn", klinkt het. Toch houdt de krant vertrouwen. "Wat het meest duidelijk lijkt, is dat alles de komende dagen zal worden opgelost." Tot die tijd zal Ter Stegen in ieder geval in Barcelona blijven.

Gerelateerd:
Danilo Pereira bij Rangers

Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa

0
Youri Baas en Steven Berghuis

Baas spreekt zich uit over zijn toekomst: "Misschien deze zomer"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Baas over Ajacied: "Zullen zien wie er uiteindelijk gaat spelen"

'Ter Stegen-deal krijgt nieuwe wending': "Meningsverschil ontstaan"

Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa

FC Barcelona strikt nieuwe tegenstander na afzegging van Ajax

Baas spreekt zich uit over zijn toekomst: "Misschien deze zomer"

Steur maakt indruk na Ajax-exit: "De grote man op het middenveld"

Ajax waagt poging voor Brandt, voorkeur ligt echter ergens anders

Nuijten: "Dat was natuurlijk niet zo professioneel als bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws