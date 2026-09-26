Ter Stegen geniet: "Ik blijf ze volgen, ik ben heel blij voor ze"

FC Barcelona is geweldig aan het seizoen begonnen, ziet ook Ter Stegen. "Ze zijn op dit moment niet te stoppen. Ik wens ze altijd het beste, maar ik zit nu bij een andere club en focus me op mijn eigen werk", benadrukt hij in gesprek met Teledeporte. "Tegelijkertijd blijf ik volgen wat ze doen en ik ben heel blij voor ze."

Ter Stegen staat nog tot medio 2028 onder contract bij FC Barcelona, maar speelde al even niet meer voor de Spaanse grootmacht. Vorig seizoen was hij verhuurd aan Girona en inmiddels speelt de Duitser op huurbasis bij Ajax.