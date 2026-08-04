Ter Stegen hoorde goede verhalen over Ajax: "Dat was overtuigend"

Ter Stegen wordt bij Ajax herenigd met Míchel en Daley Blind, die vorig seizoen nog samenwerkten bij Girona. "Ik kon dus met personen spreken over het algemene gevoel dat ze hier van het project kregen bij Ajax. En dat was overtuigend, zoals je ziet", vertelt hij op de clubsite van de Amsterdammers. "We willen met elkaar Ajax terugbrengen naar de top."

De nieuwe aanwinst van Ajax gelooft heilig in het project van technisch directeur Jordi Cruijff. "Een club die zoveel historie heeft en kracht uitstraalt. Niet alleen in Nederland, maar ook op het internationale podium", beseft hij.