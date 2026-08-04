Ter Stegen hoorde goede verhalen over Ajax: "Dat was overtuigend"
Marc-André ter Stegen wil Ajax terugbrengen naar de top. De nieuwe doelman werd dinsdagochtend gepresenteerd in Amsterdam.
Ter Stegen wordt bij Ajax herenigd met Míchel en Daley Blind, die vorig seizoen nog samenwerkten bij Girona. "Ik kon dus met personen spreken over het algemene gevoel dat ze hier van het project kregen bij Ajax. En dat was overtuigend, zoals je ziet", vertelt hij op de clubsite van de Amsterdammers. "We willen met elkaar Ajax terugbrengen naar de top."
De nieuwe aanwinst van Ajax gelooft heilig in het project van technisch directeur Jordi Cruijff. "Een club die zoveel historie heeft en kracht uitstraalt. Niet alleen in Nederland, maar ook op het internationale podium", beseft hij.
De supporters van Ajax kunnen de Duits-international waarschijnlijk al snel in actie zien. "Ik ben volledig fit en ben heel blij dat ik kan genieten van op het veld staan en spelen zonder enige problemen. Hopelijk wordt dit een seizoen waarbij ik elke wedstrijd op het veld kan staan", besluit hij.
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